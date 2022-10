Ioan Turc: Candidatul pentru Consiliul Judetean va fi anuntat, cel mai tarziu, in septembrie 2023

Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada urmatoare va fi lansat un sondaj de opinie la nivel national cu privire la profilul candidatului pentru alegerile locale din 2024, ulterior urmand sa fie derulat si propriul sondaj al filialei."Avem in vedere mai multi candidati, mai multi colegi care pot dobandi calitatea de candidat, care din punctul meu de vedere corespund unui profil prezumtiv. Pe noi ne intereseaza ce doresc ... citeste toata stirea