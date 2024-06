Ioan Turc: Le multumesc bistritenilor pentru sustinerea acordata prin vot! Bistrita va ramane Acasa! Asteptam decizia Biroului Electoral Central

Le multumesc bistritenilor pentru sustinerea acordata prin vot in data de 9 iunie 2024! Increderea dumneavoastra ne arata ca tot ceea ce s-a facut in oras este pentru dezvoltare si continuitate.In acest moment, nu se cunoaste cu certitudine castigatorul competitiei electorale, dar am incredere ca BISTRIEsA VA RAMANE ACASA!Ceea ce s-a intamplat cu rezultatul votului bistritenilor in data de 9 iunie 2024 este inca pus sub semnul intrebarii, planand suspiciuni legate de consemnarea corecta a ... citește toată știrea