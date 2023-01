Ioan Turc: Lucrarile la Scoala Gimnaziala nr. 1 se vor incheia in primul trimestru din 2023

Lucrarile la Scoala Gimnaziala nr. 1 Bistrita se vor incheia in primele luni ale acestui an, a declarat primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, in cadrul unei conferinte de presa. La Colegiul National "Liviu Rebreanu", executia avanseaza, fiind facute si anumite modificari."La Generala 1, lucrarile vor fi finalizate undeva in primul trimestru al anului 2023. Marea majoritate a lucrarilor prevazute in contract au fost deja realizate. Asta ar fi vestea buna pentru copilasi, pentru parinti, ... citeste toata stirea