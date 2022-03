Ioan Turc: Multumesc bistritenilor care se implica in Programul "Curatenia de primavara"

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a multumit, in cadrul unei conferinte de presa, bistritenilor care au dat dovada de spirit civic si s-au implicat in activitatile incluse in Programul "Curatenia de primavara", care se deruleaza in perioada 21 martie - 20 aprilie."Programul se desfasoara conform planului, se curata rigolele, spatiile verzi, urmeaza spalarea strazilor si a trotuarelor, inclusiv a platformelor de gunoi. Le multumesc asociatiilor de proprietari care se implica, unele ... citeste toata stirea