Ioan Turc: Restart pentru PNL Bistrita-Nasaud! In 2024, ne propunem castigarea alegerilor locale! Subprefectul Ioan Zagrean si-a aratat disponibilitatea de a candida la presedintia Consiliului Judetean

Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, primarul Ioan Turc, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca echipa de conducere a formatiunii restarteaza activitatea filialei judetene, fiind propus un calendar de activitati pana in ianuarie 2023."Cea mai mare parte a efortului va fi destinata identificarii de candidati buni si foarte buni pentru alegerile locale din 2024, pentru ca dezideratul nostru este castigarea alegerilor locale din 2024. Ceea ce s-a intamplat in anul electoral 2020 dorim sa ... citeste toata stirea