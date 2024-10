Ioan Zagrean, la finalul mandatului de subprefect: Am fost pus in functie pentru oameni! Reabilitarea Palatului Administrativ si Punctul de lucru al Permiselor/Inmatricularilor de la Beclean, proiecte de suflet

Ioan Zagrean, care a fost eliberat din functia de subprefect al judetului in urma demisiei, a prezentat, in cadrul unei intalniri cu presa, cateva repere ale activitatii sale din ultimii doi ani si jumatate. Ioan Zagrean a mentionat ca nu regreta decizia de renunta la acest statut, iar daca ar mai fi pus vreodata in aceasta situatie, ar proceda la fel. "Eu am considerat ca nu pot sa reprezint Partidul National Liberal la nivel de Institutia Prefectului, o institutie care vegheaza la respectarea ... citește toată știrea