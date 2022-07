Ionut Simionca (PMP): Guvernul ii umileste si discrimineaza pe romanii cu posibilitati modeste din mediul rural. O treime din comunele din Romania nu au magazine autorizate pentru folosirea cardurilor sociale!

Secretarul general al PMP, Ionut Simionca, acuza guvernul de discriminarea beneficiarilor de tichete sociale din mediul rural."Romanii cu posibilitati modeste din sute de localitati nu pot folosi tichetele sociale deoarece in comunele sau in satele lor nu exista magazine in care pot fi folosite cardurile emise in acest sens de autoritati. In judetul Bistrita-Nasaud, de exemplu, in 35% dintre unitatile administrativ-teritoriale (mai precis in 22 dintr-un total de 62) nu exista niciun magazin ... citeste toata stirea