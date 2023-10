Cand esti obisnuit de mic sa fentezi sistemul, cand esti mare numa' te joci.Sunt doua zicale care imi vin in minte dupa ce am citit stirea potrivit careia titlul de doctor al ministrului bistritean al Cercetarii a fost invalidat de CNATDCU."Cand esti obisnuit de mic sa fentezi, cand esti mare numa' te joci" (am adaptat zicala originala la situatia actuala)"Daca mere, mere, daca nu, am glumit!" (zicala specifica zonei Ardealului).Asta este Romania noastra, in care, daca nu muncesti, dar ... citeste toata stirea