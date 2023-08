"Domnilor PSD-isti si PNL-isti, cum ramane cu pensiile speciale? Dupa decizia CCR prin care legea voastra de eliminare a pensiilor speciale a fost declarata neconstitutionala, v-ati facut mici, ati disparut in peisaj, v-ati ascuns.Ati stiut de la bun inceput ca promovati o lege stramba, care nu va trece de controlul de constitutionalitate, dar i-ati indus in eroare pe romani. Mai mult, acum vreti sa puneti biruri mai mari pe firmele romanesti pentru a plati, in continuare, pensii ... citeste toata stirea