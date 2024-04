IPJ BN: 34 de permise de conducere retinute la finele saptamanii! Peste 200 de amenzi aplicate soferilor

Pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si preintampinarea unor evenimente nedorite, in acest sfarsit de saptamana au fost desfasurate actiuni in sistem integrat, la care au participat politisti de la mai multe structuri operative.In intervalul 29-31 martie a.c., pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in contextul unor evenimente organizate pe raza judetului, dar si pentru prevenirea unor evenimente nedorite si accidentelor rutiere, politistii de la ... citește toată știrea