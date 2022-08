ISJ Bistrita-Nasaud: Cum se vor desfasura cursurile in scolile din judet in care se desfasoara lucrari de reabilitare!

Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud a transmis situatia scolilor care intampina dificultati la inceputul anului scolar cu privire la asigurarea spatiilor de invatamant.Astfel, potrivit datelor furnizate de inspectorul scolar general Cristian Nicula, la Scoala Gimnaziala "Artemiu Publiu Alexi", Sangeorz-Bai, sunt 4 corpuri de cladire in reabilitare din care unul va fi dat in folosinta odata cu inceperea noului an scolar (5 septembrie 2022), iar 3 corpuri de cladire vor fi date in ... citeste toata stirea