Col. ing. Cristian Bucur, inspector prim-adjunct al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, a anuntat, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, ca in judetul nostru, 215 cladiri in care functioneaza unitati de invatamant detin autorizatii de securitate la incendiu (ASI), alte 222 nu necesita o astfel de autorizatie, iar 14 nu o detin. Situatia este buna, judetul nostru clasandu-se pe locul 3 la nivel national ca numar de cladiri fara ASI.Potrivit acestuia, din aceste 14 ... citeste toata stirea