Jandarmii bistriteni, instruiti in domeniul acordarii primului ajutor!

Jandarmii bistriteni desfasoara in aceste zile activitati de pregatire continua in domeniul acordarii primului ajutor!Un cadru bine pregatit poate actiona in sprijinul aproapelui cu o mai mare siguranta si cu incredere in fortele proprii, cu atat mai mult cu cat vorbim despre asistenta medicala de urgenta.Avand in vedere importanta acordata pregatirii continue la toate nivelurile, jandarmii bistriteni desfasoara in aceasta perioada un curs specific privind acordarea primului ajutor de baza. ... citeste toata stirea