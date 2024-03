Joi, 28 martie, se deschid magazinele din OK Shopping Center! Reduceri intre 15 si 75%!

Inaugurarea OK SHOPPING CENTER va avea loc joi, 28.03.2024, incepand cu ora 11:00.Conceput in doua etape de dezvoltare, OK Shopping Center isi deschide portile pentru magazinele de la parter, inchiriate in proportie de 100% inca din faze incipiente ale lucrarilor. Etapa a doua presupune amenajarea etajului cu spatii destinate preponderent serviciilor si va fi demarata dupa inaugurare.OK Shopping Center reprezinta cea mai importanta investitie din portofoliul Consult Imobil si ... citește toată știrea