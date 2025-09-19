Editeaza

Judecatorii Ladislau Balazsy-Titieni si Gheorghe Buta si avocatii Corneliu Muresan si Vasile Pahone dau numele unor sali de judecata civile la Palatul de Justitie din Bistrita

Sursa: Rasunetul
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 16:10
14 citiri
Un eveniment de importanta simbolica si institutionala pentru comunitatea juridica din judetul Bistrita-Nasaud a avut loc vineri odata cu ceremonia oficiala de atribuire a unor denumiri onorifice salilor de judecata din cadrul Palatului de Justitie din Bistrita, in memoria si onoarea unor personalitati marcante ale dreptului romanesc. Evenimentul a fost organizat in parteneriat de Tribunalul Bistrita-Nasaud si Baroul Bistrita-Nasaud.

Alaturi de magistratii si avocatii bistriteni, de ...citește toată știrea

