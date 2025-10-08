Editeaza

L-AEsI VAZUT? EDUARD ROMARIO, de 18 ani, din Bistrita, a disparut de acasa!

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:28
Politistii din Bistrita-Nasaud cauta un tanar de 18 ani care a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112.

Astazi, 8 octombrie, politistii din Bistrita au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca nepotul ei, SBIRCEA EDUARD ROMARIO, in varsta de 18 ani, a plecat de la domiciliul sau din Bistrita, din data de ...citește toată știrea

