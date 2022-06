La Bidiu, despre un preot ziditor - Daniel Calauz, un Monument al Eroilor - initiator Grigore Andreica, si o comunitate de oameni ravnitori

"Daca ar fi sa spun in putine cuvinte cate ceva despre Bidiu acestea cred ca ar fi: nu am vazut nicaieri un cer mai instelat decat in ograda parinteasca cu verile splendide in care munceam mult dar si cele mai frumoase ierni, cu zapezile asemenea celor din povesti, cu omatul ce ne scartaia sub papuci", spunea, asa de frumos, parintele Vasile Beni.Renumiti pentru omenia lor, bidienii, oriunde ar fi, au o istorie a locului, in fiecare casa poti gasi o cronica a vietii de familie, fiindca Bidiul ... citeste toata stirea