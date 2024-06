La Budesti, de "Ziua Eroilor"

Intre "zilele insemnate" din cursul anului, una are parca o semnificatie aparte, deoarece in ea se condenseaza o sarbatoare religioasa, "Inaltarea Domnului" si comemorarea eroilor neamului.La Budesti, dupa oficierea Sfintei Liturghii din Biserica, credinciosii participanti la ea, impreuna cu preotul paroh Plosca Florin Dorin, s-au deplasat organizat in parcul din centrul satului, la Monumentul Eroilor, unde preotul paroh a oficiat un parastas in cinstea eroilor cazuti in Primul si Al Doilea ... citește toată știrea