La Caianu Mic, lucrari de decolmatare si recalibrare a albiei raului Ilisua. Primarul Paul Stir a incheiat un protocol cu Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

In urma inundatiilor ce au avut loc zilele trecute, primarul Paul Stir a actionat imediat venind cu solutii pentru a fi evitate pe viitor asemenea probleme."Venim cu o veste buna! La sediul primariei din Caianu Mic, am primit vizita reprezentantilor Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, pentru identificarea unor solutii privind inlaturarea efectelor viiturii din aceasta perioada si perioadele anterioare si asigurarea sectiunii de scurgere a raului Ilisua! In urma discutiilor purtate, ca ... citește toată știrea