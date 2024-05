La Chirales. De la parintele memorandist Alexandru, la preotul ziditor Horatiu - patru generatii de vrednici slujitori ai altarului

Revin in fiecare an, primavara, dupa un popas orasenesc de cateva luni in satul cu nume de ruga, asezarea voievodului Osul cel Mare, care in urma cu un mileniu s-a ridicat impotriva celor ce indrazneau sa pustiasca aceste tinuturi. Si astazi un deal poarta numele de "Sosoi", poate ca o confirmare a memoriei Marelui Voievod. Si reintalnirea cu satul o fac de fiecare data la Biserica Ortodoxa ce continua sa fie de multe secole centrul spiritual al satului, sfantul loc de unde iau apa cea vie cei ... citește toată știrea