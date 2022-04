La cimitir, la Budesti, pe la cei dusi, in Sambata lui Lazar

O activitate deosebita, mai ales in saptamana 9-16 aprilie 2022, a avut loc in cimirirul satului Budesti, deoarece majoritatea locuitorilor sai sau a rudelor acestora, au venit sa vada care este starea mormintelor inaintasilor, le-au curatat, le-au primenit, le-au aranjat cat au putut de bine pentru Luminatie. Din perioada de pastorire a vrednicului de pomenire preot Stupar Augustin, in satul Budesti acest eveniment se petrece de doua ori pe an, primavara, in sambata lui Lazar si toamna, in ... citeste toata stirea