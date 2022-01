La multi ani Partidului Miscarea Populara, tuturor membrilor, sustinatorilor si votantilor sai!In urma cu 8 ani, pe 29 ianuarie 2014, PMP era inscris in Registrul partidelor, fiind practic data de nastere a formatiunii noastre politice. Am pornit la drum din dorinta legitima si justificata de a duce mai departe mostenirea politica a celui mai bun Presedinte din istoria Romaniei, domnul Traian Basescu, si de a pune in aplicare proiectele acestuia care nu devenisera realitate pana la incheierea ... citeste toata stirea