La Nuseni, Ioan Muresan, un primar de cursa lunga

O plimbare prin satele comunei Nuseni, acum, in luna lui prier, iti ofera surprize placute si neasteptate. Cunosc bine zona aceasta. Am colindat satele de multe ori in cei peste 55 de ani, in calitate de jurnalist ori vizitand colegii din anii de scoala: Aurelia Pop din Rusu de Sus, Liviu Grelus din Malin, Anisia Bucsa din Beudiu, Stefan Osan din Feleac, Ioan Bolos din Nuseni, multi ani primar in Budacu de Jos, ori Ovidiu Oltean, feciorul popii, cel care ne aducea la internat prescura pe care o ... citește toată știrea