La Oficiul Postal 1 Bistrita este functional un sistem adaptat persoanelor cu deficiente de vedere!

Astazi, la Oficiul Postal Bistrita 1 a fost lansat proiectul "Step -Hear-Ghidul nevazatorilor in oficiile postale", care continua proiectul pilot derulat pe parcursul anului trecut in Bucuresti, de adaptare a oficiilor postale la nevoile persoanelor nevazatoare sau cu deficiente de vedere. La Oficiul Postal Bistrita 1 a fost instalat un sistem cu tehnologie hight tech care se descarca gratuit de pe AppStore si Google Play in telefonul mobil si care, in momentul in care se interconecteaza cu ... citește toată știrea