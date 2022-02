La Petru Rares, va fi construita o cresa, prima din mediul rural din Bistrita-Nasaud! Ministerul Dezvoltarii a aprobat finantarea

142 de crese noi au primit aprobare joi, pentru 52 de orase si 90 de comune, iar cu cele 138 care au primit aprobare in august 2021, pentru a fi construite in municipiile din Romania, totalul creselor noi aprobate pentru finantare de catre Ministerul Dezvoltarii se ridica la 280, a anuntat ministrul Cseke Attila, in cadrul unei conferinte de presa.Astfel, ministrul dezvoltarii a aprobat finantarea necesara pentru 8 crese mari, 20 crese medii si 62 crese mici in mediul rural, si pentru 6 crese ... citeste toata stirea