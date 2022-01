La Poiana Ilvei, rata de incidenta a trecut de 8 la mia de locuitori! Bistrita a depasit pragul de 1!

Potrivit DSP BN, in Poiana Ilvei, rata de incidenta a ajuns la 8,11 la mia de locuitori, cu 12 cazuri active la o populatie de 1429 persoane. In municipiul Bistrita, sunt 128 de persoane infectate, incidenta depasind 1 la mia de locuitori.Rata de incidenta trebuie avuta in calcul la functionarea agentilor economici din domeniul alimentatiei publice, care vor functiona la capacitati potrivit hotararii de Guvern care a prelungit starea de alerta, intrata azi in vigoare.Numar de cazuri in ... citeste toata stirea