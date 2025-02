La Rustior, tabloul celor patru generatii, un eveniment educational de exceptie!

Un eveniment educational de exceptie, la initiativa educatoarei Delia Jula, a avut loc joi, la Rustior, structura a Scolii Gimnaziale Sieut.Intre mit si realitate. Totul se impleteste, in prag de primavara, asemenea legendei martisorului, la inceput din lana alba si neagra, apoi cu alb si rosu. Simboluri de forta, ancestrale, pastrate cu sfintenie si transmise de la o generatie la alta, in familiile din aceeasi gospodarie a localitatii Rustior, singura din comuna SieuEs cu spor natural in ... citește toată știrea