La Sieut, a fost semnat contractul de executie pentru extinderea infrastructurii de apa din fonduri guvernamentale! Primarul Mihai Ivan: Toata comuna va avea retea de apa potabila!

Mihai Ivan, primarul comunei Sieut, a semnat contractul de executie pentru proiectul "Extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna Sieut", proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala "Anghel Saligny", in valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei."Ziua buna se cunoaste de dimineata! Astazi am semnat contractul de executie la proiectul Extindere retea de alimentara cu apa potabila in comuna Sieut, un proiect asteptat de noi toti. Cu acesta vom inchide toata ... citește toată știrea