Sub egida Consiuliului Judetean Bistrita - Nasaud, a Complexului Muzeal Bistrita - Nasaud, Muzeul Etnografic si al Mineritului Rodna, organizeaza vineri, 19 mai 2023, ora 17.00, lansarea de carte "O mie si una de dimineti - NORA" a autorului Macedon Tofeni.Macedon Tofeni s-a nascut la 6 mai 1953, in Gruiul Gersei, (Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud), facandu-si primele studii la Rebrisoara, apoi la liceul George Cosbuc din Nasaud, unde va fi cooptat ca secretar in colectivul de redactare a ... citeste toata stirea