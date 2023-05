In prima zi a "Saptamanii Verzi", la Colegiul National ,,Petru Rares" Beclean au inceput pregatirile pentru amenajarea unui spatiu de invatare in aer liber pentru profesorii si elevii institutiei de invatamant. Specialistii considera ca orele in aer liber sunt de interes pentru elevi, fiind mult mai interactive. Elevii sunt mai receptivi si mai implicati in discutii, memoreaza mai usor si ... citeste toata stirea