Linie de garda de stomatologie la UPU-SMURD Bistrita!

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va dezbate, in sedinta ordinara de la finele lunii, aprobarea infiintarea unei linii de garda in specialitatea stomatologie generala - UPU-SMURD, din categoria "Linii de garda in afara numarului liniilor de garda determinat in functie de numarul de paturi" la Spitalul de Urgenta Bistrita.Potrivit documentatiei postate pe site-ul administratiei judetene, necesitatea infiintarii unei linii de garda continue in specialitatea stomatologie generala din ... citeste toata stirea