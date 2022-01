Lipsa mastii de protectie, parasirea carantinei, cersetoria si provocarea unor scandaluri, sanctionate de catre jandarmi

La acest sfarsit de saptamana jandarmii au executat mai multe actiuni specifice de informare a populatiei privind noile masuri intrate in vigoare pe linia respectarii masurilor de protectie sanitara precum si pentru respectarea regulilor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.Multumim cetatenilor care au inteles ca respectarea masurilor stabilite de catre autoritati este importanta pentru sanatatea lor si a celor dragi. Avand in vedere noile masuri intrate in vigoare la acest ... citeste toata stirea