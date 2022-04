Livia Saratean (26.02.1945 - 20.10.2021) - sase luni de la chemarea la Domnul

A intrat in lume si viata intr-o familie de truditori cu multiple norme de la Joseni, cea a lui Nicolae si Floarea Trif. Capul familiei indeplinea aproape zilnic o prima norma de opt ceasuri in calitate de gaterist la Fabrica de cherestea din Bistrita Bargaului, aflata la 5 km, iar cei 10 km ii parcurgea zilnic cu bicicleta. Dupa ce revenea acasa, isi lua uneltele de care avea nevoie si se deplasa la unul dintre terenurile proprietatea familiei aflate in hotarele satelor Josenii, Mijlocenii sau ... citeste toata stirea