Liviu Petrina, unul dintre fondatorii Partidului National Esaranesc Crestin Democrat, Cetatean de onoare al judetului Bistrita-Nasaud

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a aprobat acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud" domnului LIVIU PETRINA, in semn de profunda apreciere si recunostinta pentru contributiile sale exceptionale in domeniul culturii, politicii si educatiei, prin care a ridicat prestigiul judetului Bistrita-Nasaud, atat pe plan national, cat si international. Titlul va fi decernat in cadrul unei gale care va avea loc in acaesta luna.Cu o contributie remarcabila in domeniul ... citește toată știrea