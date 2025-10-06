Editeaza

LPS Bistrita a deschis o noua grupa de handbal la Nasaud, sub indrumarea profesorilor Paul Radu si Viorel Secheli

Sursa: Rasunetul
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:30
18 citiri
Liceul cu Program Sportiv (LPS) Bistrita continua misiunea de a promova performanta si miscarea in randul tinerilor, prin infiintarea unei noi grupe de handbal la Nasaud. Initiativa apartine profesorului dr. Paul Radu, in colaborare cu domnul Viorel Secheli, o adevarata legenda a invatamantului preuniversitar romanesc.

Primul antrenament a avut loc sambata, reunind peste 40 de copii nascuti intre anii 2014 si 2017, un numar care confirma interesul ridicat al celor mici pentru acest sport ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Parintele Vasile Beni: Cand ierti, nu-l eliberezi doar pe celalalt, ci mai ales pe tine insuti
Se spune ca doi oameni au fost tinuti ani de zile intr-o temnita cumplita. In cele din urma au fost ...
Expozitia de arta fotografica Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi vernisata la Complexul Muzeal
Expozitia personala itineranta de fotografie Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi ...
Senatorul Cristian Nicula: Virginia Linul va aduce straiele nepieritoare ale Esarii Nasaudului la Senatul Romaniei
Miercuri, 8 octombrie, ora 11.00, in cel mai inalt for al democratiei romanesti, Virginia Linul va ...
ActualitateBusinessSportLife Show