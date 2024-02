Lucrari ample la parcarea etajata de pe str. Ion Minulescu din Bistrita!

In amplasamentul noii parcari etajate ce va fi construita pe strada Ion Minulescu se toarna beton la fundatiile izolate ale stalpilor, anunta primarul Ioan Turc. Este o investitie a municipalitatii de 5,7 milioane lei, care prevede construirea pe strada Ion Minulescu a unei parcari etajate in regim demisol plus parter, vine in sprijinul celor care locuiesc in acest areal cu deficit de locuri de parcare. Aleile de acces la blocuri si parcarile existente in zona Ion Minulescu adiacenta cu C.R. ... citește toată știrea