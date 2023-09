In zilele de 13, 14 septembrie 2023, se vor executa lucrari de spalare si dezinfectie a rezervoarelor din Valea Mare si Sant si a retelelor de aductiune si distributie. In aceasta perioada apa nu va fi potabila.Va asiguram ca o echipa de interventie se afla la fata locului si ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil.In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a ... citeste toata stirea