Lucrarile de amenajare a zonei de promenada din Sangeorz Bai prind contur!

Lucrarile de modernizare ale orasului Sangeorz-Bai sunt in plina desfasurare, se lucreaza intr-un ritm continuu atat la proiectele deja incepute, cat si la viitoarele proiecte care se doresc a fi implementate in oras, toate acestea pentru a oferi conditii de trai din ce in ce mai bune si necesare oricarei comunitati, transmite Primaria SangeorZ Bai, pe pagina de facebook a institutiei."Unul dintre importantele proiecte care se deruleaza in Sangeorz-Bai este Amenajarea zonei de promenada peste ... citeste toata stirea