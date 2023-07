Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca programul amplu de reparatie a strazilor continua. Dupa ce au fost asfaltate str. Scolii din Unirea, Secundara 5 si Secundara 8 din Ghinda, str. Panait Cerna, in prezent se lucreaza pe str. Alba Iulia si urmeaza str. Crangului, unde au aparut probleme mari dupa ultimele precipitatii."Vom merge in perioada imediat urmatoare la Slatinita si la Sarata. Vom rezolva problema strazii tabara, acolo unde ... citeste toata stirea