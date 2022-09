Lucrarile de deszapezire a drumurilor judetene din zonele Beclean si Bistrita, adjudecate de o firma din Baia Mare. Alte trei loturi de drumuri judetene, in licitatie

Directorul executiv Ciprian Oprea-Ceclan din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a prezentat, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, stadiul pregatirilor stocurilor pentru asigurarea conditiilor de circulatie pe drumurile judetene in conditii de iarna.Potrivit acestuia, pentru desfasurarea operativa a actiunilor de interventie, cei 666,105 km de drum pe care se va actiona au fost impartiti in 5 baze de deszapezire, astfel incat drumurile sa fie curatate eficient si in timp util cu ... citeste toata stirea