Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, anunta ca lucrarile de modernizare a DJ 162, Sanmihaiu de Campie- Visuia, avanseaza, iar in scurt timp se va circula in conditii foarte bune. "Se lucreaza de zor si la modernizarea Drumului Judetean 162, care leaga Sanmihaiu de Campie, de Visuia! A inceput executia primului strat de asfalt! Se lucreaza la rigole, podete, ziduri de sprijin, iar in curand se merge pe drum modernizat si pe acest tronson!", a transmis ... citește toată știrea