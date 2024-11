Lucrarile de reabilitare a corpului de liceu de la "Liviu Rebreanu" se vor incheia in luna februarie 2025

Lucrarile de reabilitare a corpului de liceu de la Colegiul National "LIviu Rebreanu" s-ar putea incheia in luna februarie 2025, a explicat primarul Gabriel Lazany, in cadrul unei conferinte de presa. Este vorba inclusiv de proiectul care vizeaza amenajarea zonei exterioare."La "Liviu Rebreanu", toate lucrarile le-am gasut blocate. Ai fost blocate toata vara printr-o dispozitie a Companiei Nationale de Investitii. Am facut o intalnire cu constructorul si cu angajatii din Primaria Bistrita si ... citește toată știrea