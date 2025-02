Lucrarile la bazinul de inot din Sangeorz-Bai avanseaza, anunta primarul Catain Bota. Proiectul, finantat de Compania Nationala de Investitii si in valoare de 18.672.121,57 lei, va contribui la atragerea unui numar mare de turisti, va stimula economia locala si va crea noi oportunitati de afaceri.Orasul Sangeorz-Bai dispune de o varietate de resurse turistice, in special balneare, care din pacate nu sunt pe deplin valorificate. In ciuda potentialului ... citește toată știrea