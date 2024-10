Lucrarile la blocul ANL din Nasaud, receptionate in perioada imediat urmatoare!

Tinerii din orasul Nasaud vor beneficia de 16 locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte. Contractul de proiectare si executie lucrari, in valoare de 5.412.005,53 lei, este in stadiu final de executie. In aceasta luna, lucrarea ar putea fi receptionata, acest lucru depinzand de cei de ... citește toată știrea