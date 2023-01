Lucrarile la Complexul Sportiv Multifunctional de la Nasaud vor debuta in primavara lui 2023!

Primarul orasului Nasaud, Dorin Vlasin, considera ca lucrarile la Complexul Sportiv Multifunational ar putea debuta in lunile martie-aprilie, in prezent fiind in stadiu avansat elaborarea proiectului tehnic. "Cred ca in luna februarie 2023 va fi finalizat proiectul tehnic, ulterior, vor putea demara lucrarile propriu-zise. Este o investitie importanta pentru nasaudeni, dar si pentru locuitorii Vaii Somesului si ai Salautei", ne-a declarat primarul Dorin Vlasin.Termenul de finalizare a ... citeste toata stirea