Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca se lucreaza alert la pasajul pietonal subteran din zona Decebal care face parte din proiectul Reconfigurarea axei de transport str. Garii - Decebal - Andrei Muresanu - Nasaudului."Oamenii asteapta, pe buna dreptate, sa redeschidem circulatia in zona. Se lucreaza bine, intr-un ritm alert, de dimineata si pana noaptea. In momentul de fata, se intervine pentru realizarea de armaturi, cofraje si turnarea