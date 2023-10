Lume multa si frumoasa a participat, sambata, in zi de mare sarbatoare, la cea de a doua editie a expozitiei de ovine de la Nasaud. Asa cum declara primarul Dorin Vlasin, au fost de toate la cel mai frumos eveniment dedicat crescatorilor de animale si gospodarilor din intreaga Esara a Nasaudului, fapt pentru care acesta le-a multumit tuturor celor implicati in organiyare, dar si participantilor.Cele mai frumoase exemplare de ovine si caprine din Tara Nasaudului si nu numai au fost expuse, in ... citeste toata stirea