Editeaza

Luminita Puscas, Alex de la Orastie si Blondu de la Timisoara, la Ziua Comunei Sant

Sursa: Rasunetul
Joi, 28 August 2025, ora 16:42
13 citiri
Dragi cetateni ai comunei Sant,

Primaria si Consiliul Local al Comunei Sant au deosebita placere de a va invita sa luati parte la "Ziua Comunei Sant", eveniment care va avea loc in data de 07 septembrie 2025, incepand cu ora 15:00, pe terenul situat in apropierea Salii de sport.

Va asteptam cu drag sa sarbatorim impreuna traditiile noastre, valorile comunitatii si oamenii care dau ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Munca de acasa vs. munca de la birou: avantaje, dezavantaje si ce ti se potriveste mai bine
Poza de Mikey Harris pe Unsplash.com In ultimii ani, munca de acasa a trecut de la a fi un ...
Fetita accidentata de o motocicleta la Cormaia. A fost solicitat elicopterul SMURD
*Cormaia: accident rutier* Astazi, 24 august, politistii Compartimentului Rutier Sangeorz-Bai au ...
Microbuze puse la dispozitie de Primaria Sangeorz-Bai pentru Hramul Manastirii Cormaia. Mitropolitul Andrei, la sarbatoare
Va informam ca, in data de 29.08.2025, programul liniei de transport public local 2, care deserveste ...
ActualitateBusinessSportLife Show