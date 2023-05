"Magia Copilariei" deschide si de aceasta data portile muzeului.Dragi copii, ca in fiecare an va asteptam alaturi de noi, joi 1 iunie pentru a sarbatori impreuna Ziua Internationala a Copilului. Am pregatit pentru voi momente pline de culoare, dans si buna dispozitie.Intre orele 11:00 - 15:00 in curtea muzeului din strada General Grigore Balan, nr. 19, vor fi prezenti:10:00 - 18:00 Expozitie Lego - Asociatia Brickenburg11:00 - 12:00 Mascotele Mickey Mouse and Minnie Mouse11:00 - 14:00 ... citeste toata stirea