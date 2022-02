Maierean Mircea: Timp, spatiu si pasiuni in excelenta

Excelenta nu este o abilitate, ci o atitudine" spunea Ralph Marston. Anii in care am fost membru al diverselor grupe din cadrul Centrului de Excelenta din judetul nostru mi-au demonstrat acest lucru, prin modul in care am reusit sa-mi materializez dorinta de cunoastere, dorinta de a descoperi cat mai mult, de a intelege ce este in jurul meu.Prima mea interactiune cu un grup al unui Centru de Excelenta a fost in clasa a V-a. Ca orice copil pasionat de stiinte, pasii initiali au fost calauziti ... citeste toata stirea